07:12 Uhr | Russische Bodentruppe verstärken Angriffe im Osten und Süden der Ukraine

Nach Kiewer Militärangaben haben russische Bodentruppen ihre Angriffe an den Fronten im Osten und im Süden der Ukraine wieder verstärkt. Wie aus dem Lagebericht des ukrainischen Generalstab hervorgergeht, gab es am Donnerstag 114 versuchte Angriffe an acht Frontabschnitten und damit deutlich mehr als zuletzt. Eigenen Angaben zufolge konnte die ukrainische Armee diese Angriffe abwehren. Das russische Militär hingegen verkündete, ein Dorf im ostukrainischen Gebiet Donezk erobert zu haben.

04:05 Uhr | Pistorius: Russischer Angriff auf Nato-Land nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat vor der Gefahr eines möglichen russischen Angriffs gegen einen Nato-Staat gewarnt. "Wir hören fast jeden Tag Drohungen aus dem Kreml – zuletzt wieder gegen unsere Freunde im Baltikum", sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel". "Wir müssen also einkalkulieren, dass Wladimir Putin eines Tages sogar ein Nato-Land angreift", so Pistorius. Im Moment halte er einen solchen Angriff jedoch für unwahrscheinlich. "Unsere Experten rechnen mit einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren, in denen das möglich sein könnte." Er wolle mit seiner Warnung oder seiner Forderung, dass die Bundeswehr "kriegstüchtig" werden müsse, "unsere Gesellschaft damit auch wachrütteln".

Vor dem Hintergrund des Konfliktes in der Ukraine soll die Verteidigungsfähigkeit der Bundeswehr deutlich verbessert werden. Um das zu ermöglichen hat Pistorius in der Vergangenheit bereits verschiedene Vorschläge ins Gespräch gebracht, wie beispielsweise die Einführung einer modifizierten Wehrpflicht oder eine Öffnung der Truppe für Soldaten ohne deutschen Pass.

00:05 Uhr | Ukrainischer Außenminister erwartet 2024 erste F-16-Einsätze