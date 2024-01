Ukraine-News Zwei Tote bei massiven Luftangriffen auf mehrere ukrainische Städte

12:00 Uhr | Russische Luftangriffe: Ukraine meldet zwei Tote

In der Region Chmelnyzkyj sind bei den erneuten russischen Luftangriffen nach ukrainischen Angaben zwei Menschen getötet worden. Zudem sei kritische Infrastruktur getroffen worden, verlautet von örtlichen Behörden.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben 18 von 51 Raketen verschiedener Typen abgefangen, die die russischen Streitkräfte bei ihrem Luftangriff abgefeuert haben. Zudem seien acht Drohnen vom iranischen Typ "Schahed" von Russland gestartet und von der ukrainischen Flugabwehr zerstört worden, teilt die ukrainische Luftwaffe mit. Ziel des russischen Angriffs seien Einrichtungen der kritischen Infrastruktur gewesen sowie zivile industrielle und militärische Anlagen.

10:01 Uhr | Russland meldet Evakuierung von 300 Einwohnern aus Belgorod

Nach Angriffen aus der Ukraine hat Russland eigenen Angaben zufolge rund 300 Einwohner der in der Nähe zur ukrainischen Grenze gelegenen Stadt Belgorod evakuiert. Die Bewohner, die sich freiwillig für eine Evakuierung entschieden hätten, würden zunächst in Notunterkünften in den weiter von der Grenze entfernten Bezirken Stary Oskol, Gubkin und Korotschansky untergebracht, sagte der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, am Montag in einem auf Telegram veröffentlichten Video.

In den vergangenen 24 Stunden seien 1.300 Anfragen zur Evakuierung von Kindern aus Belgorod eingegangen, die "in Schullandheime außerhalb der Stadt, in anderen Regionen" geschickt werden sollten, erklärte Gladkow. Der Gouverneur hatte den Bewohnern Belgorods, das weniger als 32 Kilometer von der Grenze zur Ukraine liegt und zuletzt vermehrt von dort aus angegriffen wurde, am Freitag angeboten, sie zu evakuieren. Es handelt sich um die größte Evakuierung aus einer russischen Stadt seit dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine vor fast zwei Jahren.

08:35 Uhr | Luftangriffe: Schäden und Verletzte unter anderem in Saporischschja und Charkiw

Nach schweren russischen Luftangriffen auf die Ukraine am Montagmorgen werden aus verschiedenen Landesteilen Schäden gemeldet. In der südukrainischen Großstadt Saporischschja sei ein Wohnhaus beschädigt worden, teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Jurij Malaschko, mit. Bislang sei bekannt, dass ein Mann und eine Frau verletzt worden seien. Bei dem Angriff mit Marschflugkörpern und ballistischen Raketen habe es in der Stadt insgesamt fünf große Explosionen gegeben.

Aus der Großstadt Charkiw im Osten wurden vier Treffer gemeldet. Es seien vor allem Industriebetriebe angegriffen worden, teilte Bürgermeister Ihor Terechow mit. Er sprach auf Telegram von einer Verletzten. Feuerwehrleute löschten die entstandenen Brände. In der Kleinstadt Smijiw im Gebiet Charkiw mussten mehrere Menschen aus den Trümmern eines Hauses geborgen werden.