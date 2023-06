Bei der Videobotschaft des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor beiden Kammern des Schweizer Parlaments dürfte am Donnerstag rund ein Viertel der Sitze leer bleiben. Die wählerstärkste rechtskonservative SVP hat bekräftigt, dass ihre Abgeordneten weitgehend fernbleiben werden. Sie betrachtet Selenskyjs Rede als eine Einmischung in die Schweizer Politik.

In Russland sind mehr als 20 in Gefangenschaft geratene ukrainische Soldaten vor Gericht gekommen. Die Anklage wirft ihnen unter anderem Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung vor. Die Soldaten gehörten dem ukrainischen Asow-Regiment an, das in der Hafenstadt Mariupol gegen russische Truppen gekämpft hatte.