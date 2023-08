Ukraine-News Acht Tote nach Raketenangriff auf Wohnhaus

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben eine mutmaßliche russische Agentin festgenommen. Sie soll versucht haben, Informationen über Reisepläne des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und militärische Standorte an Russland weiterzugeben. Die Frau stamme aus dem südukrainischen Otschakiw und habe in einem Armeeladen gearbeitet, wo sie Waren an ukrainische Soldaten verkauft habe, erklärte der SBU. Ein Gericht habe ihre Festnahme genehmigt. Im Fall einer Verurteilung drohen ihr bis zu zwölf Jahre Haft.