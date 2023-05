Ukraine-News Russland hat offenbar zunehmend Probleme mit Disziplin der Armee

07:13 Uhr | Weiter angespannte Lage in russischer Region Belgorod

In der russischen Grenzregion Belgorod nahe der Ukraine ist nach Behördenangaben bei einer Drohnen-Attacke ein Auto beschädigt worden. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow teilte via Telegram mit, von einer Drohne sei am Dienstagabend ein Sprengsatz auf die Fahrbahn geworfen worden. Nach vorläufigen Angaben sei niemand verletzt worden.

Am Dienstag hatten die Behörden der Region den wegen Kämpfen verhängten Alarmzustand aufgehoben. Nach russischer Darstellung wurden im Gebiet Belgorod seit Montag mehr als 70 ukrainische Kämpfer getötet sowie vier gepanzerte Fahrzeuge und fünf Geländewagen zerstört. Die Ukraine wies zurück, etwas mit den Angriffen zu tun zu haben, und verwies darauf, dass sich aus russischen Staatsbürgern bestehende Freiwilligenkorps zu den Angriffen bekannt hätten.

06:32 Uhr | Selenskyj will Marineinfanterie ausbauen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will die Marineinfanterie des Landes ausbauen. In seiner abendlichen Videoansprache am Dienstag kündigte er die Bildung eines Marineinfanterie-Corps an. Zu bestehenden Einheiten sollten so neue Brigaden hinzukommen, die mit modernen Waffen und Ausrüstung ausgestattet würden.

00:05 Uhr | Bisher kaum Asyl für russische Kriegsdienst-Verweigerer

In Deutschland haben bisher nur wenige russische Kriegsdienst-Verweigerer Asyl erhalten. Das berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland unter Berufung auf eine Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken. Demnach wurden bis Ende April 55 Anträge positiv entschieden. Insgesamt stellten dem Bericht zufolge 2.485 männliche russische Staatsangehörige im wehrfähigen Alter einen Antrag auf Asyl in Deutschland. Davon seien bisher 88 abgelehnt worden, in 671 Fällen sei es zu einer "formellen Verfahrenserledigung" gekommen. So bezeichne das Ministerium "Entscheidungen im Dublin-Verfahren" oder die "Rücknahme des Asylantrags". Bei den verbleibenden 1.671 Verfahren steht eine Entscheidung noch aus.