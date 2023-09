05:30 Uhr | Russland: USA mischen sich in innere Angelegenheiten ein

Der russischen Botschaft in Washington hat den USA vorgeworfen, sich in die inneren Angelegenheiten Russlands einzumischen, indem es Wahlen in den besetzten Gebieten der Ukraine als nicht legitim betrachtet. Das berichtet die Nachrichtenagentur Ria.

Russland hält diese Woche Regionalwahlen ab, auch in den vier ukrainischen Regionen, die es teilweise kontrolliert. US-Außenminister Blinken hatte die Wahlen in den besetzten Gebieten am Donnerstag als "Scheinwahlen" bezeichnet.

03:15 Uhr | Ukraine meldet "Teilerfolg" bei Bachmut

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte hat einen "Teilerfolg" in der Nähe der östlichen Stadt Bachmut vermeldet. Auch gebe es Fortschritte beim Vormarsch der ukrainischen Truppen nach Süden zum Asowschen Meer. Wie der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner nächtlichen Videoansprache zudem bekanntgab, hat er Militäreinheiten im Osten und Süden des Landes für ihre Aktionen gegen die russischen Truppen gedankt und sie ausgezeichnet.

Die Ukraine hatte ihre Gegenoffensive im Juni begonnen und konzentrierte sich auf die Rückeroberung von Bachmut, das im Mai von russischen Truppen eingenommen wurde.

01:25 Uhr | Drohnentrümmer in Rumänien

US-Außenminister Blinken hat mit seiner rumänischen Amtskollegin Luminita Odobescu über mögliche Trümmer einer russischen Drohne auf rumänischem Staatsgebiet gesprochen. Wie sein Ministerium mitteilte, ging es in dem Telefonat um Rumäniens Untersuchung rund um die Drohnentrümmer, die an der Grenze zur Ukraine gefunden worden seien. Auch sei über die weitere Zusammenarbeit zur Aufrechterhaltung der Luftraumsicherheit gesprochen worden, etwa durch eine bevorstehende Verstärkung der Nato-Luftraumsicherheitsmission in Rumänien mit Hilfe von amerikanischen F-16 Kampfjets.

Die rumänische Ministerin hatte am Donnerstag die ukrainische Darstellung zurückgewiesen, russische Drohnen seien in dem Nato-Mitgliedsland niedergegangen und explodiert.

00:45 Uhr | Medienbericht: Briten wollen mehr indischen Einfluss auf Russland

Der britischen Zeitung "Financial Times" will Premierminister Rishi Sunak seinen indischen Amtskollegen Narendra Modi zu mehr Einsatz in Bezug auf Russland und dem Krieg gegen die Ukraine aufrufen. Wie das Blatt berichtet, hat Sunak vor, Modi auf dem bevorstehenden G20-Gipfel aufzufordern, seinen Einfluss auf Russland besser zu nutzen. Der Krieg soll so schneller beendet werden.

00:00 Uhr | Ukraine-News am Freitag, 8. September 2023

Guten Morgen! In unseren Ukraine-News halten wir Sie über die Entwicklungen im Krieg in der Ukraine auf dem aktuellen Stand. Alle wichtigen Nachrichten erscheinen im Laufe des Tages hier.