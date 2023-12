Ukraine-News Selenskyj im Weißen Haus erwartet

Derzeit wird die Freigabe neuer US-Hilfe für die Ukraine jedoch von einem Streit im US-Parlament blockiert. Mehr und mehr Republikaner melden Zweifel an der Unterstützung für die Ukraine an oder lehnen diese völlig ab. Nach Angaben der US-Regierung werden die bisher vom Parlament bewilligten Mittel für die Ukraine zum Jahresende komplett aufgebraucht sein. Es ist Selenskyjs dritter Besuch in Washington, D.C. seit Beginn des russischen Angriffskrieges.