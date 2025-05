In der Nacht haben ukrainische Drohnen die russische Grenzregion Kursk angegriffen. Nach Angaben des russischen Abgeordneten Alexander Khinshtein wurden dabei in der Stadt Kursk das Krankenhaus sowie mehrere Wohnhäuser beschädigt. "Fensterscheiben zerbrachen, aber es gab keine Verletzten", schrieb er auf Telegram.

Laut ukrainischem Militär sind weiterhin kleinere ukrainische Einheiten in Teilen der Region Kursk aktiv. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben beider Seiten derzeit nicht.

Russland wird zur zweiten Runde der Gespräche mit der Ukraine in Istanbul erneut dieselbe Delegation entsenden wie zur ersten Verhandlungsrunde. Das bestätigte Außenamtssprecherin Maria Zakharova laut der Nachrichtenagentur TASS. Moskau hat den 2. Juni als Termin für das nächste direkte Treffen vorgeschlagen.

Bereits am 16. Mai hatten Vertreter aus Präsidialamt, Diplomatie, Militär und Geheimdienst an den Gesprächen teilgenommen. Ziel der Gespräche ist es, Fortschritte in den festgefahrenen Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts zu erzielen. (Quelle: Reuters)