Russland hat nach eigenen Angaben 16 ukrainische Drohnen über dem Süden des Landes und über der Halbinsel Krim zerstört. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht zum Freitag sei "ein Versuch des Regimes in Kiew" vereitelt worden, mit Drohnen "einen terroristischen Angriff auf das Territorium der Russischen Föderation zu verüben". Die Luftabwehrsysteme hätten 16 Drohnen zerstört, 13 davon über der Krim und drei über dem Territorium der Region Wolgograd im Süden Russlands. Unabhängig überprüfen ließen sich die Angaben zunächst nicht.