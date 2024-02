Ukraine-News Ukraine wehrt zahlreiche russische Drohnen ab

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat vor möglichen Gefahren für in Deutschland lebende kreml-kritische Russen gewarnt. Anlass ist der Fall eines russischen Überläufers, der in Spanien mutmaßlich im Auftrag Moskaus getötet wurde. Faeser sagte der Bild am Sonntag, wer sich Putins Regime entgegenstelle, begebe sich in große Gefahr.