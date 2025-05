Ukraine-News Zwölf Tote nach russischen Drohnenangriffen

Gegenseitige Angriffe: Drohnen über Kiew und Moskau

Update 08:47 Uhr | Opferzahlen nach russischen Drohnenangriffen nach oben korrigiert

Bei massiven russischen Luftangriffen auf die Ukraine sind nach Behördenangaben mindestens ein Dutzend Menschen getötet und viele weitere verletzt worden. Dem Zivilschutz zufolge starben in der Region Schytomyr westlich der Hauptstadt Kiew zwei Kinder im Alter von acht und zwölf Jahren sowie ein Jugendlicher im Alter 17. Allein dort seien auch mindestens zwölf Menschen verletzt worden.



Im Gebiet Kiew starben bei den russischen Luftschlägen laut Behörden mindestens 4 Menschen, 16 weitere wurden demnach verletzt. Auf Bildern und Videos, die der Zivilschutz verbreitete, waren schwere Verwüstungen in Ortschaften zu sehen, zerstörte und brennende Häuser. Bildrechte: picture alliance/dpa/Ukrainian Emergency Service

Vier Tote und fünf Verletzte meldeten die Behörden in der Region Chmelnyzkyj im Westen des Landes nach einem russischen Raketenangriff, auch dort gebe es schwere Schäden an der Wohnbebauung und sozialen Infrastruktur, hieß es. 6 Wohnhäuser seien völlig zerstört, mehr als 20 weitere beschädigt worden. In der Stadt Mykolajiw im Süden des Landes habe eine Drohne ein fünfgeschossiges Haus getroffen. Ein Mensch sei dabei getötet worden. (Quelle: dpa)

08:07 Uhr | Drei Minderjährige bei russischem Angriff in Westukraine getötet

Bei einem russischen Angriff in der Nordwestukraine sind nach Angaben von Rettungskräften am Sonntag drei Minderjährige im Alter von acht, zwölf und 17 Jahren getötet worden. Zehn weitere Menschen seien bei dem Angriff in der Region Schytomyr verletzt worden, teilten die Rettungsdienste im Onlinedienst Telegram mit. Ukrainische Behörden hatten nach erneuten russischen Angriffen in der Nacht am Morgen zuvor neun Tote in weiteren Regionen gemeldet. (Quelle: AFP)

Update 07:13 Uhr | Sieben Tote nach russischen Drohnenangriffen

Bei russischen Angriffen in der Ukraine in der Nacht zum Sonntag sind örtlichen Angaben zufolge sieben Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Der leitende Armeevertreter in der Region, Mykola Kalaschnyk, erklärte am Sonntag, in der Region Kiew "sind letzte Nacht drei Menschen infolge eines feindlichen Angriffs ums Leben gekommen". Nach Angaben von Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko wurden mindestens zehn Menschen verletzt.



Der stellvertretende Armeeleiter der Region Chmelnyzkyj westlich von Kiew meldete vier Tote. "Letzte Nacht wurde die Region Chmelnyzkyj von feindlichen russischen Angriffen getroffen, bei denen zivile Infrastruktur zerstört wurde. Leider wurden vier Menschen getötet", erklärte Sergij Tjurin im Onlinedienst Telegram und fügte hinzu, dass fünf Menschen verletzt worden seien. Auch aus den Regionen Cherson und Mikolajiw wurden nächtliche Angriffe gemeldet. (Quelle: AFP)

Bildrechte: picture alliance/dpa/Ukrainian Emergency Service

Update 05:20 Uhr | Mindestens drei Tote durch russische Drohnen in Kiew

Bei Einschlägen russischer Drohnen in Kiew sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die ukrainische Militärverwaltung mit. Mindestens zehn Menschen wurden demnach verletzt. (Quelle: AFP)

04:10 Uhr | Ukrainische Drohnen über Moskau

Russland hat Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau innerhalb von vier Stunden 95 ukrainische Drohnen abgefangen und zerstört. Elf Drohnen seien im Luftraum von Moskau abgefangen und zerstört worden, schreibt Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram. (Quelle: Reuters)

02:40 Uhr | Russische Drohnenangriffe auf Kiew

Die ukrainische Hauptstadt Kiew und mehrere andere Städte sind in der Nacht erneut von russischen Drohnenschwärmen angegriffen worden. Der regionale Militärverwalter Timur Tkatschenko berichtete auf der Plattform Telegram über Dutzende Kamikazedrohnen über Kiew. Die Flugabwehr sei im Einsatz, um die Angriffe abzuwehren. Nach ersten Medienberichten wurden mindestens zehn Menschen verletzt. Allein in einem Studentenwohnheim seien beim Einschlag einer Drohne vier Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf der Plattform Telegram mit.



Russische Drohnenangriffe wurden auch aus Charkiw im Osten, Mykolajiw im Süden sowie der Hafenstadt Odessa gemeldet. Die russischen Kampfdrohnen griffen die Hafenstadt in mehreren Wellen aus verschiedenen Richtungen an, berichtete die Agentur Unian. Am frühen Morgen nahmen auch russische Marschflugkörper Kurs auf die Ukraine, berichteten ukrainische Medien unter Berufung auf die Flugabwehr. Ziel der Raketen wurde zunächst nicht genannt. (Quelle: dpa)

