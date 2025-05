Ukraine-News Neue russische Drohnenangriffe auf Kiew

Die ukrainische Hauptstadt Kiew und mehrere andere Städte sind in der Nacht erneut von russischen Drohnenschwärmen angegriffen worden. Der regionale Militärverwalter Timur Tkatschenko berichtete auf der Plattform Telegram über Dutzende Kamikazedrohnen über Kiew. Die Flugabwehr sei im Einsatz, um die Angriffe abzuwehren. Nach ersten Medienberichten wurden mindestens zehn Menschen verletzt. Allein in einem Studentenwohnheim seien beim Einschlag einer Drohne vier Menschen verletzt worden, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko auf der Plattform Telegram mit. Russische Drohnenangriffe wurden auch aus Charkiw im Osten, Mykolajiw im Süden sowie der Hafenstadt Odessa gemeldet. Die russischen Kampfdrohnen griffen die Hafenstadt in mehreren Wellen aus verschiedenen Richtungen an, berichtete die Agentur Unian. Am frühen Morgen nahmen auch russische Marschflugkörper Kurs auf die Ukraine, berichteten ukrainische Medien unter Berufung auf die Flugabwehr. Ziel der Raketen wurde zunächst nicht genannt. (Quelle: dpa)

Russland und die Ukraine wollen heute bei ihrem bisher größten Gefangenenaustausch seit Kriegsbeginn vor mehr als drei Jahren erneut Hunderte Menschen freilassen. In der dritten und letzten Etappe der bisher beispiellosen Aktion sollen noch einmal mehr als 300 Menschen in Freiheit kommen. Vereinbart worden war der Austausch 1.000 gegen 1.000 am 16. Mai in Istanbul bei den ersten direkten Verhandlungen zwischen Moskau und Kiew seit 2022. Am Freitag waren in einem ersten Schritt 390 Gefangene in Freiheit gekommen, am Samstag dann in der zweiten Etappe 307. (Quelle: dpa)