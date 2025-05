Bei einem nächtlichen russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew und das Umland sind mindestens acht Menschen verletzt worden. Nach Behördenangaben wurden sie von Trümmern abgeschossener Drohnen getroffen. In zwei Stadtbezirken kam es zu Bränden in Wohnhäusern. Die Rettungsdienste sind im Einsatz. Bürgermeister Vitali Klitschko rief die Bevölkerung via Telegram auf, in Deckung zu gehen, da weitere Angriffe möglich seien.