Ukraine-News Deutschland untersagt Russland Betrieb von vier Generalkonsulaten

Die Bundesregierung entzieht vier von fünf russischen Generalkonsulaten in Deutschland die Lizenz. Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin teilte mit, man reagiere damit auf die Entscheidung der Regierung in Moskau, die Zahl deutscher Offizieller in Russland auf 350 zu begrenzen. Der Abzug soll demnach bis Jahresende abgeschlossen sein. Von da an dürfe Russland nur noch die Botschaft in Berlin und ein weiteres der bislang fünf Generalkonsulate betreiben. Welcher Standort erhalten bleibt, ist bisher unklar. Russische Generalkonsulate gibt es in Bonn, Frankfurt/Main, Hamburg, München und Leipzig.