12:49 Uhr | Türkei schlägt Treffen von Trump, Putin und Selenskyj vor

Im Ringen um eine Beendigung des Ukraine-Kriegs hat die Regierung in Ankara ein Treffen der Präsidenten der USA, Russlands und der Ukraine, Donald Trump, Wladimir Putin und Wolodymyr Selenskyj, in der Türkei vorgeschlagen. "Wir glauben wirklich, dass es möglich ist, die ersten und zweiten direkten Gespräche in Istanbul mit einem Treffen zwischen Herrn Trump, Herrn Putin und Herrn Selenskyj zu krönen", sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan. Das Treffen soll seinem Vorschlag zufolge unter der Leitung des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan stattfinden. Der Kreml lehnte den Vorschlag umgehend ab. Zuerst müssten Ergebnisse durch direkte Verhandlungen zwischen den beiden Ländern erzielt werden. (Quelle: AFP)

12:49 Uhr | Dutzende Ukrainer blockieren Rekrutierungsauto

In der westukrainischen Stadt Kamjanez-Podilskyj haben nach Behördenangaben knapp 100 aufgebrachte Menschen ein Rekrutierungsfahrzeug für die Armee blockiert und die Reifen durchstochen. "Die Handlungen der Bürger hatten Anzeichen eines organisierten Widerstandes", teilte das Kreiswehrersatzamt des Gebietes Chmelnyzkyj mit. Die Situation konnte nur mit Hilfe von Polizei und Militär unter Kontrolle gebracht werden. Die Behörde drohte den Beteiligten wegen Angriffen auf Militärangehörige während des geltenden Kriegsrechts mit Verfahren unter anderem wegen Hochverrats.

Videos zeigten eine wütende Menschenmenge in einem Wohngebiet, von denen Einzelne auf das Auto einschlugen. Zuvor soll ein junger Mann von Militärs von der Straße in das Auto gezerrt worden sein. Mehrere Passanten wiederum eilten demnach dem Mann zu Hilfe, woraufhin die Situation eskalierte. In den vergangenen Wochen mehren sich die Berichte über Angriffe auf Mitarbeiter der Kreiswehrersatzämter, die wehrpflichtige Männer teils mit Gewalt von der Straße weg rekrutieren. Präsident Wolodymyr Selenskyj zufolge werden aktuell monatlich zwischen 25.000 und 27.000 Männer in die ukrainische Armee eingezogen. (Quelle: dpa)

12:42 Uhr | Ukraine lässt Teilnahme an Istanbuler Gesprächen offen

Die Fortsetzung der Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland ist weiter ungewiss. Der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha ließ offen, ob die Ukraine an den von Russland vorgeschlagenen Gesprächen am Montag in Istanbul teilnehmen wird. Er bekräftigte die ukrainische Forderung, dass Russland zunächst sein Memorandum mit Vorschlägen für eine Einigung übergeben müsse. Dies sei wichtig, damit das nächste Treffen substanziell sein könne und eine Delegation die Befugnis habe, die relevanten Punkte zu besprechen, sagte Sybiha bei einer Pressekonferenz mit dem türkischen Außenminister Hakan Fidan in Kiew. Er nannte weder eine Frist für den Erhalt des russischen Dokuments noch erläuterte er, wie sich die Ukraine verhalten würde, falls sie es nicht erhält. (Quelle: Reuters)

11:39 Uhr | Update: Zahl der Verletzte bei russischen Drohnenangriffen in Charkiw steigt auf elf

Nach Angaben des Rettungsdienstes wurden in der Nacht zu Freitag bei russischen Drohnenangriffen elf Menschen in der nordöstlichen Region Charkiw verletzt. Aus Russland wurden wiederum Dutzende ukrainische Drohnenangriffe gemeldet. (Quelle: AFP)

10:13 Uhr | Kellogg: Russlands Bedenken wegen Nato-Erweiterung berechtigt

Der US-Ukrainegesandte Keith Kellogg hat Verständnis für die russische Forderung nach einem Ende der Nato-Osterweiterung geäußert. "Das ist ein berechtigtes Anliegen", sagte Kellogg dem US-Sender ABC News auf eine Frage zu einem Reuters-Bericht, wonach Russland eine schriftliche Zusage fordere, dass sich die Nato nicht weiter nach Osten ausdehne. Zudem bekräftigte Kellogg die US-Ablehnung eines ukrainischen Beitritts zu dem westlichen Militärbündnis.

Dabei spreche Russland nicht nur über die Ukraine, sondern auch über die Nato-Ambitionen von Georgien und Moldau, sagte Kellogg mit Blick auf die nächste Runde von Verhandlungen über ein Ende des Ukraine-Kriegs, die am Montag in Istanbul stattfinden soll. (Quelle: Reuters)

04:01 Uhr | UN-Diplomatin dämpft Erwartungen an neue Ukraine-Gespräche

Nach den jüngsten massiven russischen Angriffen auf die Ukraine rechnet die UN-Spitzendiplomatin Rosemary DiCarlo kaum mit Fortschritten bei den geplanten neuen Gesprächen zwischen Kiew und Moskau. Zwar bestehe die Hoffnung auf direkte Verhandlungen in Istanbul am Montag, sagte die UN-Untergeneralsekretärin für politische Angelegenheiten, sie sei aber "sehr gering".