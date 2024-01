Ukraine-News Großbritannien erhöht Militärhilfe für Ukraine

Großbritannien stockt die Hilfen für die Ukraine auf. Die Unterstützung soll im Haushaltsjahr 2024/2025 auf umgerechnet 2,9 Milliarden Euro steigen, teilte das Büro von Premierminister Rishi Sunak am Freitag mit. Das ist eine Erhöhung um rund 232 Millionen Euro im Vergleich zu den vergangenen zwei Jahren. Das Geld soll unter anderem für Raketen mit hoher Reichweite, Luftverteidigung und Artilleriemunition eingesetzt werden. Vorgesehen ist zudem die schnelle Beschaffung von Tausenden Militärdrohnen.



Sunak wird am Freitag zum Besuch in Kiew erwartet. Dort soll nach Angaben aus London ein "historisches" Abkommen über die Zusammenarbeit im Sicherheitsbereich unterzeichnet werden. Es solle der erste Schritt hin zu einer "unerschütterlichen hundertjährigen Partnerschaft" sein. Das Vereinigte Königreich werde "an der Seite der Ukraine stehen, in ihren dunkelsten Stunden und in den besseren Zeiten, die kommen werden", sagte Sunak laut Mitteilung.