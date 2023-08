Das weiterhin von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja hat nach ukrainischen Angaben in der Nacht erneut den Anschluss an seine letzte Hauptstromleitung verloren. Es werde nun über eine Reserve-Leitung versorgt, teilte Energoatom mit. Die Dauer einer solchen Versorgung sei aber begrenzt, es könne zu Ausfällen kommen. Keiner der sechs Reaktoren produziert derzeit Strom. Allerdings braucht die größte Atomkraftanlage ihrer Art in Europa diesen für ihre weitere Kühlung.

Polen will insgesamt bis zu 10.000 Soldaten an die Grenze zu Belarus verlegen. In einem Radiointerview sagte Verteidigungsminister Mariusz Błaszczak, etwa 4.000 Soldaten sollten den Grenzschutz unterstützen, weitere 6.000 seien in Reserve: "Wir verlegen die Armee näher an die Grenze zu Belarus, um den Aggressor abzuschrecken und damit er es nicht wagt, uns anzugreifen." Bereits vorgestern hatte das Land die Entsendung weiterer Soldaten angekündigt. Neu ist allerdings die Größenordnung.