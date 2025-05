Ukraine-News Kiew will vor neuen Gesprächen mit Russland die Bedingungen sehen

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich in Berlin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Der CDU-Politiker kündigte an, Deutschland werde die Ukraine bei der Produktion von Waffensystemen unterstützen. Im ZDF sagte Merz dann am Abend, dass er auch eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine nicht ausschließe. Nach Medienberichten brach Selenskyj seinen Deutschland-Besuch aber vorzeitig ab und kehrte nach Kiew zurück, da eine große russische Offensive in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine bevorstehe. Russland schlug kurz zuvor eine zweite Runde direkter Gespräche am Montag in Istanbul vor.