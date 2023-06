Ukraine-News Russisches Militär soll Kachowka-Staudamm gesprengt haben

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat wegen der schweren Schäden am Kachowka-Staudamm eine Notfall-Sitzung des nationalen Sicherheitsrates einberufen. In der Oblast Cherson hat derweil die Evakuierung von Gebieten in der Umgebund der Stadt Kachowka begonnen. Gouverneur Olexandr Prokudin erklärte um 6:45 Uhr Ortszeit (5:45 Uhr MESZ), innerhalb von fünf Stunden werde das Wasser einen kritischen Stand erreichen.