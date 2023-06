Der ukrainische Präsident Selenskyj ist nach seinem Besuch beim umkämpften Bachmut auch an die Front im Süden der Ukraine gereist. Nach einer Pressemitteilung des Präsidialbüros dankte er dort den Soldaten für die Verteidigung des Landes und deren Einsatz für die Unabhängigkeit. Selenskyj soll an der Grenze zwischen den Gebieten Saporischschja und Donezk unterwegs gewesen sein, wo die ukrainische Armee in den vergangenen Wochen mehrere Ortschaften zurückerobert hatte.