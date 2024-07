Ukraine-News Ukraine will Beschuss von Kinderkrankenhaus vor Internationalen Strafgerichtshof bringen

Auch Vize-Kanzler Robert Habeck stellte sich hinter die Entscheidung, in der Bundesrepublik wieder US-Marschflugkörper zu stationieren. Man lebe in einer sehr bedrohlichen Zeit, sagte der Grünen-Politiker der "Neuen Westfälischen". Deshalb müsse die Wehrhaftigkeit gesteigert werden. Am Rande des Nato-Gipfels in Washington war bekanntgeworden, dass in Deutschland von 2026 an wieder amerikanische Langstreckenwaffen stationiert werden sollen, die weit bis nach Russland reichen.