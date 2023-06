Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

19:44 Uhr | Medienbericht: USA kurz vor Genehmigung von Raketen für Ukraine

Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf amerikanische und europäische Regierungsvertreter, dass die USA kurz davor stünden, die Ausstattung der ukrainischen Armee mit Raketen großer Reichweite zu genehmigen. Das könnte aus Sicht von Experten den Kriegsverlauf entscheidend beeinflussen. Bislang wurde die Ukraine nur mit Kurzstrecken-Waffen ausgerüstet, um einen möglichen Angriff auf russisches Territorium zu verhindern.

18:12 Uhr | Bundeswehr bildet ukrainische Soldaten als ABC-Abwehrspezialisten aus

Die Bundeswehr bildet derzeit Soldaten aus der Ukraine in der Abwehr von atomaren, biologischen und chemischen Kampfstoffen aus. Wie ein Bundeswehrsprecher auf einem Übungsplatz bei Kempten mitteilte, werden die ukrainischen Soldaten im Allgäu an einem ABC-Abwehrsystem geschult. Die Bundeswehr habe der Ukraine ein Paket Dekontaminationstechnik zur Verfügung gestellt. Demnach sollen die Ukrainer drei Wochen lang lernen, eine Dekontaminationsanlage zu betreiben.

Die Bundeswehr beteiligt sich an dem Ausbildungsprojekt der EU für das Militär der Ukraine, damit die dortige Armee für den Krieg gegen Russland unterstützt wird. Bislang seien seit November 2022 in Deutschland 5.000 Soldaten ausgebildet worden, erklärte der Bundeswehrsprecher.

16:27 Uhr | Tote und Verletzte nach Beschuss auf Cherson

In der südukrainischen Stadt Cherson sind am Donnerstag nach Angaben lokaler Behörden mindestens zwei Menschen durch russischen Beschuss getötet und zwei weitere verletzt worden. Ziel der Angriffe waren demnach erneut Wohngebiete der Stadt. Unter anderem seien Wohngebäude, ein medizinisches Zentrum und eine Schule mit einem sogenannten "Punkt der Unbezwingbarkeit" getroffen worden. Dabei handelt es sich um einen zivilen Schutzraum, in dem humanitäre Hilfe an der Bevölkerung geleistet wird.

Die Stadt Cherson kämpft ebenso wie das gleichnamige Gebiet in der Südukraine weiterhin mit den Flutfolgen nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms Anfang Juni. Dabei wird die Hauptstadt der Region auch immer wieder zum Ziel russischer Angriffe. Allein am Mittwoch schlugen russische Geschosse zwölf Mal in der Stadt ein, wie der Leiter der regionalen Militärverwaltung, Olexander Prokudin, auf Telegram mitteilte.

15:25 Uhr | Ukraine: Bevölkerung soll russische Grenzregion verlassen

Wegen ständigen russischen Beschusses hat die ukrainische Armee die Bevölkerung der Grenzkreise im nordöstlichen Gebiet Sumy aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Das schrieb der Generalleutnant Serhij Najew auf Telegram. Die örtlichen Behörden seien bei der Evakuierung behilflich. Russland setze täglich Raketenwerfer, Artillerie und Gleitbomben in diesem Gebiet ein. "Der Abschnitt Sumy bleibt der gefährlichste im nördlichen Operationsgebiet", erklärte Najew.

15:11 Uhr | "Financial Times": General Surowikin festgenommen

Nach Berichten der britischen "Financial Times" über eine Festnahme des russischen Top-Generals Sergej Surowikin hat das Präsidialamt in Moskau eine Stellungnahme zu dessen Schicksal abgelehnt. Auf die Frage, ob er für Klarheit sorgen könne, antwortete Sprecher Dmitri Peskow am Donnerstag von der Presse: "Nein, leider nicht."

Surowikin ist der stellvertretende Kommandeur des russischen Militäreinsatzes in der Ukraine. Er wurde seit Samstag, als die Wagner-Söldner ihre kurze Rebellion beendeten, nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen. An diesem Tag wurde ein Video veröffentlicht, in dem er an Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin appellierte, die Meuterei zu stoppen. Surowikin hatte in diesem Video erschöpft gewirkt. Es war zudem unklar, ob er unter Zwang sprach. Seitdem gibt es unbestätigte Berichte, dass Surowikin vorab von den Plänen Prigoschins gewusst hat.

14:06 Uhr | Russland will in Kramatorsk zwei ukrainische Generale und 50 Offiziere getötet haben

Die russischen Streitkräfte haben bei ihrem Angriff auf die ostukrainische Stadt Kramatorsk am Dienstag nach eigenen Angaben zwei ukrainische Generäle getötet. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau der Nachrichtenagentur RIA zufolge mitteilte, wurden zudem bis zu 50 Offiziere des ukrainischen Militärs getötet. Demnach wurde im Zentrum von Kramatorsk ein provisorischer Kommandoposten der ukrainischen Armee getroffen. Man habe nur militärische Ziele angegriffen, keine zivilen.