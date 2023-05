Ukraine-News Putin wirft Ukraine Drohnenangriff auf Kreml vor

Die EU-Kommission will die Munitionsproduktion in Europa mit rund einer Milliarde Euro ankurbeln. Das kündigte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Prag nach einem Treffen mit dem neuen tschechischen Präsidenten Petr Pavel an. Zur Finanzierung sollen 500 Millionen Euro an EU-Geldern verwendet werden. Weitere 500 Millionen sollen von Mitgliedstaaten kommen. Die EU-Außen- und Verteidigungsminister hatten im März beschlossen, der Ukraine im Abwehrkampf gegen Russland eine Million neue Artilleriegeschosse zu liefern. Sie sollen Engpässe der ukrainischen Armee verhindern und sie in die Lage versetzen, neue Offensiven zu starten.