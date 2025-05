Bundeskanzler Friedrich Merz empfängt am Mittwoch Medienberichten zufolge den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Der Spiegel berichtet, dass es bei dem Treffen um mögliche "technische" Gespräche zwischen der Ukraine und Russland gehen soll.



Offiziell hat weder Kiew noch Berlin den Besuch bestätigt. Allerdings werden aus Sicherheitsgründen Auslandsreisen Selenskyjs im Vorfeld nur selten angekündigt. Die Polizei hat wegen des Besuchs eines hochrangigen Staatsgastes für Mittwoch umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen und Verkehrseinschränkungen in Berlin angekündigt. Von 6.00 bis 22.00 Uhr werde es vor allem in Tiergarten zu den Sperrungen kommen, teilte die Polizei mit. (Quelle: dpa, Spiegel)