18:27 Uhr | Jermak führt Gespräche im Vatikan

Der Chef des Präsidialamts der Ukraine, Andrij Jermak, hat heute Gespräche im Vatikan geführt. Er sei von Papst Franziskus empfangen worden, teilte der Vatikan mit, ohne weitere Gesprächspartner oder Themen zu nennen. Nach unbestätigten Berichten gab es Gespräche mit Kardinal-Staatssekretär Pietro Parolin und dem Sonderbeauftragten des Papstes für Friedensvermittlungen, Kardinal Matteo Zuppi – über die Rückführung entführter ukrainischer Kinder aus Russland und die anstehenden internationalen Ukraine-Konferenzen.

17:56 Uhr | Macron und Biden betonen Gemeinsamkeit

Trotz Uneinigkeit über die Entsendung von Militärausbildern in die Ukraine haben die USA und Frankreich den Willen zur gemeinsamen Unterstützung des von Russland bekämpften Landes betont. Während seines Staatsbesuchs in Frankreich sagte US-Präsident Joe Biden heute in Paris, es gehen um viel mehr, falls es Kremlchef Wladimir Putin gelänge, die Ukraine zu unterjochen: "Ganz Europa wird bedroht sein. Wir werden das nicht geschehen lassen."

"Wir haben kollektiv reagiert, um diese europäische Nation, die um ihr Überleben und ihre Freiheit kämpft, zu unterstützen, und wir werden dies so lange und so intensiv tun, wie es nötig ist", sagte Macron. Er hatte zuvor bekräftigt, gemeinsam mit Partnern auch Militärausbilder in die Ukraine schicken zu wollen. Die USA haben aber klar gemacht, dass sie sich daran nicht beteiligen. Heute klammerten Macron und Biden das Thema aus.

17:41 Uhr | Scholz: Keine Nato-Soldaten in der Ukraine