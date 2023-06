Ukraines Präsident Selensky sieht zunehmenden Schaden in Russland

Noch immer ist unklar, wo sich Wagner-Chef Prigoschin nach dem Abzug der Söldnergruppe befindet.

Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

02:10 Uhr | Luftangriffe auf Hafenstadt Odessa

Die südukrainische Hafenstadt Odessa ist in der Nacht aus der Luft angegriffen worden. In der Stadt seien mehrere Explosionen zu hören gewesen, berichtete die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Kurz zuvor hatte die ukrainische Luftwaffe vor möglichen russischen Angriffen mit von Schiffen im Schwarzen Meer abgeschossenen Marschflugkörpern gewarnt.

Gleichzeitig erzielten die ukrainischen Truppen eigenen Angaben zufolge bei Bachmut Geländegewinne. Im Vergleich zum Vortag seien die Streitkräfte 600 bis 1000 Meter in der Nähe der Stadt Bachmut vorgerückt, sagt der Sprecher des ukrainischen Militärkommandos Ost, Serhij Tscherewatji.

01:15 Uhr | Russische Behörden melden Schäden nach Wagner-Vormarsch

Bei dem Vormarsch aufständischer Wagner-Söldner in Russland sind nach Angaben der Behörden Häuser und Straßen beschädigt worden. In der Region Woronesch seien 19 Häuser in dem Dorf Elisawetowka durch ein Feuergefecht beschädigt worden, teilte der Chef der Bezirksverwaltung, Maxim Jantsow, im Messengerdienst Telegram mit. Demnach kam es in der Nähe des Dorfes "während des Durchzugs einer Wagner-Kolonne zu Zusammenstößen" mit der regulären russischen Armee.

In der südlichen Stadt Rostow am Don, in der Wagner-Kämpfer am Samstag ein Militär-Hauptquartier besetzt hatten, beschädigten Panzer Fahrbahnen auf einer Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern, wie Bürgermeister Alexej Logwinenko in Online-Netzwerken mitteilte. Auf Fotos, die er im Internet veröffentlichte, waren Panzerspuren auf den Straßen zu sehen. Weder die russischen Behörden noch die Wagner-Gruppe machten zunächst Angaben zu möglichen Opfern, obwohl die Söldner erklärt hatten, mehrere Flugzeuge abgeschossen zu haben.

00:20 Uhr | Selenskyj: Krieg kehrt an seinen Ausgangspunkt zurück

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine richtet nach Meinung von Präsident Wolodymyr Selenskyj inzwischen immer mehr Schaden in Russland selbst an. Inzwischen sei erkennbar, "dass der Krieg in seinen Heimathafen zurückkehrt", sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft. Unklar blieb, ob er damit die wirtschaftlichen Probleme Russlands oder den kurzfristigen Aufstand der Wagner-Söldner vom Wochenende meinte. "Je länger die russische Aggression anhält, desto mehr Schaden richtet sie in Russland selbst an", sagte er.

Selenskyj beklagte die Lage rund um das von Russen kontrollierte Kernkraftwerk Saporischschja, das größte in Europa. "Leider ist die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit für die bestehende russische Bedrohung im Kernkraftwerk Saporischschja immer noch unzureichend." Die westlichen Partner der Ukraine hätten alle verfügbaren Geheimdienstinformationen über die russischen Pläne für das AKW erhalten. "Wir müssen ganz konkrete Maßnahmen ergreifen, und zwar alle gemeinsam in der Welt, um jegliche Strahlungsvorfälle zu verhindern", warnte Selenskyj mit Blick auf eine mögliche Sabotage der Anlage durch die russischen Besatzer.

00:05 Uhr | Aufenthaltsort von Wagner-Chef Prigoschin weiter unklar

Nach dem gescheiterten Aufstand der Söldnertruppe Wagner in Russland gibt es weiter keine Informationen darüber, wo ihr Chef Prigoschin sich aufhält. Er war zuletzt am Samstagabend in der südrussischen Stadt Rostow am Don gesehen worden. Die russische Führung in Moskau hatte mitgeteilt, Prigoschin dürfe nach Belarus ausreisen. Seine Söldnergruppe zieht offenbar planmäßig aus zwei russischen Regionen ab. In der Region Lipezk, 400 Kilometer südlich von Moskau, seien die Wagner-Kämpfer schon weg, teilte der örtliche Gouverneur mit. Weiter im Süden, in Woronesch, laufe der Rückzug noch.

Währenddessen hat China Russland Unterstützung zugesichert. Man werde Moskau dabei helfen, die nationale Stabilität zu erhalten, hieß es aus Peking. Bei dem versuchten Aufstand der Wagner-Söldner handele es sich um eine innere Angelegenheit Russlands.

