Ukraine-News Russland und Nordkorea schließen militärischen Beistandspakt

Der durch einen Drohnenangriff ausgelöste Brand in einem Tanklager im südrussischen Asow ist auch mehr als einen Tag nach der Attacke nicht unter Kontrolle. Das schrieb der Gouverneur des Gebiets Rostow-am-Don, Wassili Golubjew, am Mittwoch auf seinem Telegramkanal. Am Nachmittag habe es demnach einen Druckverlust in einem zweiten Ölreservoir gegeben. Die Feuerwehr setze die Löscharbeiten fort.