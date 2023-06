Ukraine-News Russland will Beginn ukrainischer Offensive vereitelt haben

In der russischen Grenzregion Belgorod sind erneut Kämpfe zwischen der Armee und pro-ukrainischen Freiwilligenverbänden aufgeflammt. Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow bestätigte Gefechte in der Region. Eine Energieanlage sei nach einem Drohnenangriff in Brand geraten. Russlands Verteidigungsministerium teilte mit, es sei gelungen, eine "Sabotage- und Aufklärungsgruppe ukrainischer Terroristen" am Überqueren eines nahe gelegenen Flusses zu hindern. Die Freiwilligenverbände meldeten wiederum die Gefangennahme mehrerer russischer Soldaten.

Die russische Armee hat eigenen Angaben zufolge eine erste ukrainische Großoffensive im Süden der Region Donezk vereitelt. "Am Morgen des 4. Juni startete der Feind eine groß angelegte Offensive in fünf Sektoren der Front in Richtung Süd-Donezk", teilte das russische Verteidigungsministeriums mit. Ziel des Gegners sei es gewesen, die russische "Verteidigung an dem Teil der Front zu durchbrechen, der seiner Ansicht nach am verletzlichsten war".