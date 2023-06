Ukraine-Russland-News Scholz: BND wurde von Wagner-"Putsch" überrascht

Verteidigungsminister Boris Pistorius in Washington Bildrechte: dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat die militärische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und den USA gelobt. Bei seinem Antrittsbesuch in Washington betonte der SPD-Politiker, gemeinsam leisteten die Verbündeten wichtige Unterstützung für die Ukraine. So seien in Europa mehr als 20.000 ukrainische Soldaten ausgebildet worden. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin dankte Pistorius außerdem für die Bereitschaft, 4.000 Bundeswehrsoldatinnen und -soldaten dauerhaft in Litauen zu stationieren, um die Nato-Präsenz an der Ostflanke des Bündnisses zu stärken.