Ukraine-News Ukrainischer Oligarch muss in Untersuchungshaft

Selenskyj forderte in dem Zusammenhang die westlichen Verbündeten auf, noch mehr Flugabwehrsysteme zu liefern: "Zusammen können wir die Freiheit der Seefahrt im Schwarzen Meer und darüber hinaus schützen." Details zu den Schiffen nannte Selenskyj nicht. Am Freitag war auf Internetportalen jedoch zu verfolgen, wie zwei Frachter den Hafen Piwdennyj einige Kilometer östlich von Odessa verließen.

Die ukrainische Luftwaffe warnt auf Telegram in Odessa vor möglichen Luftangriffen. Man habe einen Schwarm von Drohnen entdeckt, der Kurs auf die Hafenstadt habe. Auch in Saporischschja etwas weiter nordöstlich und in Donezk im Osten der Ukraine wurde vor Raketenangriffen gewarnt.

Der ukrainische Oligarchen Ihor Kolomojskyj sitzt in Untersuchungshaft. Ein Gericht in Kiew ordnete dies wegen Betrugsverdachts an. Ein Richter setzte den Haftbefehl gegen den 60 Jahre alten zunächst bis 31. Oktober in Kraft, wie die Internetzeitung "Ukrajinska Prawda" berichtete. Es sei eine Kaution von umgerechnet rund 12,7 Millionen Euro angesetzt worden, bei deren Zahlung der Milliardär und frühere politische Förderer des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bis zu einem Prozess frei kommen könne.