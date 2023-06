Ukraine-News London berichtet über "beispiellosen" Streit zwischen russischer Armee und Wagner-Söldnern

Die Berichterstattung aus der Ukraine ist schwierig, da wegen der Kämpfe nur wenige unabhängige Medienvertreter im Land sind. Informationen kommen vor allem von der ukrainischen Regierung und dem Verteidigungsministerium aus Russland, die allerdings kaum überprüft werden können.

15:30 Uhr | Baerbock: Russischer Angriffskrieg für Dammbruch verantwortlich

Für Außenministerin Annalena Baerbock steht der Verantwortliche für den Staudammbruch fest: "Für diese Umweltkatastrophe gibt es nur einen Verantwortlichen: Der verbrecherische Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine", schreibt Baerbock auf Twitter. "Dieser neuerliche Angriff auf zivile Infrastruktur zeigt auch die Verachtung für die intensiven internationalen Bemühungen ... , ein Mindestmaß an Schutz für die Menschen in der Region zu gewährleisten." Das Auswärtige Amt arbeite "mit Hochdruck an einem genauen Lagebild" und sei dabei in enger Abstimmung mit den G7-Partnern und der Ukraine.

12:42 Uhr | London: Streit zwischen Wagner-Söldnern und russischer Armee auf "beispiellosem Niveau"

Der Streit zwischen der russischen Söldnertruppe Wagner und der russischen Armee hat nach Einschätzung britischer Geheimdienste ein "beispielloses Niveau" erreicht. Das berichtet das britische Verteidigungsministerium in seinem täglichen Geheimdienst-Update via Twitter. Demnach soll Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin erstmals behauptet haben, dass die regulären Streitkräfte in der Ukraine absichtlich seine Einheiten angegriffen hätten. Im Gegenzug habe Wagner vermutlich einen russischen Offizier gefangen genommen.