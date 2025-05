Ukraine-News Trump glaubt nach Telefonat an Putins Friedenswille

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat vor einem Rückzug der USA aus den Friedensbemühungen im Ukraine-Krieg gewarnt. "Es ist für uns alle von entscheidender Bedeutung, dass sich die Vereinigten Staaten nicht von den Gesprächen und dem Streben nach Frieden distanzieren", erklärte Selenskyj am Montag in Onlinenetzwerken. Der einzige, der davon profitiere, sei Kreml-Chef Wladimir Putin. (Quelle: AFP)

Laut des Sprechers des russischen Präsidialamts, Dmitri Peskow, gibt es keine Fristen für die Ausarbeitung eines Abkommens zwischen Russland und der Ukraine. "Es gibt keine Fristen und es kann keine geben. Es ist klar, dass alle dies so schnell wie möglich erreichen wollen, aber natürlich steckt der Teufel im Detail", sagte Peskow einer staatlichen russischen Nachrichtenagentur. Jeder wolle eine schnellen Lösung in der Ukraine. Russland sei daran interessiert, die grundlegenden Ursachen des Konflikts zu beseitigen. (Quelle: Reuters)

US-Präsident Donald Trump hat sich nach einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin erneut überzeugt gezeigt, dass Russland den Krieg gegen die Ukraine beenden will. Mit Blick auf den Krieg sagte Trump: "Es ist ein Blutbad. Und ich glaube, dass er es beenden will." Jede Woche fielen dem Krieg Tausende zum Opfer, sagte Trump. Auf die Nachfrage einer Journalistin, ob Putin mit Verhandlungen nicht nur Zeit schinden wolle, um den Krieg weiterzuführen, sagte Trump: "Ich glaube, er hat genug davon."



Trump sagte, die USA würden ihre Vermittlungsbemühungen für ein Ende des Ukraine-Kriegs zunächst fortsetzen. In zwei bis vier Wochen dürfte es mehr Klarheit geben, sagte der US-Präsident, ohne dazu weitere Details zu nennen. (Quelle AFP)