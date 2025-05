Putin fordert im Krieg mit der Ukraine Kompromisse, die "allen Seiten" passen.

19:14 Uhr | Putin fordert "für alle Seiten" passende Kompromisse im Ukraine-Krieg

Der russische Staatschef Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump haben nach Angaben Putins ein mehr als zweistündiges Telefongespräch über den Ukraine-Konflikt geführt. Das Telefonat sei "nützlich" und "sehr ehrlich" gewesen, sagte Putin im Anschluss bei einer im Fernsehen übertragenen kurzen Pressekonferenz. Die Ukraine und Russland müssten nun "einen maximalen Friedenswillen" an den Tag legen und "Kompromisse finden, die alle Seiten zufriedenstellen".



Das Telefongespräch der beiden Staatschefs folgte auf die ersten direkten Gespräche zwischen Delegationen aus Russland und der Ukraine seit mehr als drei Jahren, die am Freitag in Istanbul stattfanden. Seit dem Treffen seien die Kontakte zwischen beiden Seiten fortgesetzt worden, sagte Putin. Es habe "den Anschein, dass wir auf dem richtigen Weg sind". (Quelle: AFP)

17:05 Uhr | Telefondiplomatie: Trump und Putin sprechen über die Ukraine

Im Ringen um ein Ende des russischen Angriffskrieges hat US-Präsident Donald Trump sein geplantes Telefongespräch mit Kremlchef Wladimir Putin begonnen. Das berichteten die US-Sender CNN und CBS News unter Berufung auf das Weiße Haus.



Trump hatte im Vorfeld erklärt, in dem Telefonat solle es darum gehen, wie ein Ausweg aus dem "Blutbad" in der Ukraine gefunden werden könne. Seit seinem Amtsantritt im Januar hat der US-Präsident bereits zwei Mal mit Putin telefoniert – Mitte Februar und Mitte März. Unter Trumps Amtsvorgänger Joe Biden hatte zwischen Washington und Moskau über längere Zeit weitgehend Funkstille geherrscht. (Quellen: dpa, AFP)

16:14 Uhr | Kreml sieht keine kurzfristige Beilegung des Ukraine-Kriegs

Eine Lösung im Ukraine-Konflikt ist nach Angaben der russischen Regierung nur nach "mühsamer" und langwieriger Arbeit möglich. "Es liegt eine Menge mühsamer Arbeit vor uns, und in einigen Bereichen könnte es ein langer Prozess sein", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow kurz vor einem geplanten Telefongespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Staatschef Wladimir Putin.



Trump hatte am Wochenende ein Telefonat mit Putin angekündigt. Dieses folgt auf die ersten direkten Gespräche zwischen Delegationen aus Russland und der Ukraine seit mehr als drei Jahren, die am Freitag in Istanbul stattfanden. (Quelle: AFP)

15:44 Uhr | Weißes Haus schließt neue Russland-Sanktionen nicht aus

Das Weiße Haus hat vor dem Telefonat von US-Präsident Donald Trump mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin angekündigt, dass in dem Gespräch über den Ukraine-Krieg alle Optionen auf dem Tisch liegen – auch neue Sanktionen. Trump sei auch bereit, Putin persönlich zu treffen, sagte eine Sprecherin. (Quelle: Reuters)

15:30 Uhr | US-Vizepräsident Vance sieht Ukraine-Verhandlungen in einer Sackgasse

US-Vizepräsident JD Vance warnt vor einer Sackgasse in den Gesprächen über Russlands Krieg in der Ukraine. "Wir sind uns bewusst, dass wir uns hier in einer Sackgasse befinden", sagte Vance vor Reportern. "Ich denke, der Präsident (Donald Trump) wird dem (russischen) Präsidenten (Wladimir) Putin sagen: 'Hören Sie, ist das Ihr Ernst? Ist das wirklich Ihr Ernst?'". Vance fügte hinzu, dass er gerade mit Trump gesprochen habe.



Trump will am Nachmittag mit Putin telefonieren. Die Europäer dringen darauf, dass sowohl die EU als auch die USA harte Sanktionen verhängen, wenn Putin nicht auf die Forderung nach einer bedingungslosen Waffenruhe eingehen. (Quelle: Reuters)

15:10 Uhr | EU strebt härtere Ölpreis-Sanktionen gegen Russland an

Die Europäische Union will sich beim anstehenden G7-Finanzministertreffen in Kanada für einen niedrigeren Preisdeckel auf russisches Öl einsetzen. Das sagt EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis zu Journalisten. Dies könnte Teil eines neuen Sanktionspaketes werden, so Dombrovskis.



Derzeit liegt die Obergrenze westlicher Staaten, die damit im Ukraine-Konflikt Druck auf den Kreml ausüben wollen, bei 60 Dollar pro Fass. Insider sagen, die EU wolle einen neuen Preisdeckel von 50 Dollar pro Fass vorschlagen. (Quelle: Reuters)

14:41 Uhr | Selenskyj ruft permanente Verhandlungsgruppe für Frieden ins Leben

Nach dem ersten Treffen der Kriegsparteien Ukraine und Russland seit 2022 hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Kiew die Schaffung einer permanenten nationalen Verhandlungsgruppe angeordnet. Ziel der diplomatischen Bemühungen sei ein echter und nachhaltiger Frieden, teilte Selenskyj auf der Plattform X mit.



Selenskyj will am Abend auch mit Donald Trump über die Verhandlungen mit Russland reden – nach einem Telefonat des US-Präsidenten mit Kremlchef Wladimir Putin. (Quelle: dpa)

13:45 Uhr | Kreml bevorzugt diplomatische Lösung im Ukraine-Konflikt

Wenige Stunden vor dem angekündigten Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin hat der Kreml mitgeteilt, er ziehe eine diplomatische Lösung des Ukraine-Konflikts weiteren militärischen Einsätzen vor. "Es ist natürlich besser, unsere Ziele mit politischen und diplomatischen Mitteln zu erreichen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow laut russischen Staatsmedien.