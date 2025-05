Ukraine-News Trump will Russland-Sanktionen vorerst nicht verschärfen

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich in Berlin mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen. Merz kündigte an, Deutschland werde die Ukraine bei der Produktion weitreichender Waffensysteme unterstützen. Merz sagte dem ZDF am Abend, dass er eine Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine nicht ausschließe.



Medienberichten zufolge hat Selenskyj seinen Deutschlandbesuch abgebrochen und ist nach Kiew zurückgekehrt, da eine großangelegte russische Offensive in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine unmittelbar bevorstehe. Russland hat eine zweite Runde direkter Gespräche mit der Ukraine am Montag in Istanbul vorgeschlagen.