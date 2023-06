Ukraine-News Ukrainische Truppen offenbar auf dem Vormarsch

Der kanadische Ministerpräsident Justin Trudeau hat am Samstag Kiew besucht, um seine Unterstützung für die Ukraine zu demonstrieren. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. An einer Gedenkstätte im Zentrum Kiews ehrte er demzufolge ukrainische Soldaten, die seit 2014 im Kampf gegen pro-russische Separatisten und die russischen Streitkräfte getötet wurden.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will weiter mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin Kontakt halten. Wie er auf dem Evangelischen Kirchentag in Nürnberg sagte, habe er nach Beginn des Krieges mit ihm gesprochen und hätte "demnächst" vor, das wieder zu tun.

Voraussetzung für einen "fairen Frieden" sei, dass Russland seine Truppen zurückzieht, teilte Scholz mit. Der Bundeskanzler hatte zuvor die Grundsätze seiner Politik in Bezug auf den russischen Angriffskrieg erneut skizziert. Demzufolge muss verhindert werden, dass der Krieg eskaliert. "Es war und ist richtig, dass wir bei allem, was wir tun, abgestimmt handeln, dass wir jeden Schritt überlegen und dass wir keine Alleingänge machen. Diesem Prinzip haben wir uns von Anfang an verpflichtet gefühlt", so Scholz. Grenzen in Europa dürften nicht gewaltsam verschoben werden. Niemand sei die Einflusszone seines Nachbarlandes. Scholz will nach eigener Aussage weiter darauf achten, dass aus dem Krieg kein Konflikt der Nato mit Russland wird, weil dies "furchtbare Konsequenzen für die ganze Welt" hätte.