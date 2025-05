Ukraine-News Westliche Regerungschefs telefonieren wegen weiteren Sanktionen

Der britische Premierminister Keir Starmer hat am Sonntag mit den Staats- und Regierungschefs der USA, Italiens, Frankreichs und Deutschlands über den Krieg in der Ukraine gesprochen. In dem Telefonat sei "auch die Anwendung von Sanktionen erörtert" worden, "falls Russland sich nicht ernsthaft auf eine Waffenruhe und Friedensgespräche einlässt", teilte ein britische Regierungssprecherin mit.