Ukraine-News Selenskyj ernennt neuen Kommandeur der Spezialeinsatzkräfte

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist zu einem überraschenden Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Sie will dort im Parlament eine Rede halten, wie der ukrainische Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mitteilt. Von der Leyens Besuch findet im Vorfeld eines Berichts über die Fortschritte der Ukraine bei ihren EU-Beitrittsbestrebungen statt, den die Europäische Union in der nächsten Woche vorlegen will.