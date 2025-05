Ukraine-News Selenskyj mit militärischen Ehren in Berlin empfangen

12:30 Uhr | Kanzleramtschef Frei schließt Taurus-Lieferung nicht aus

Kanzleramtschef Thorsten Frei schließt die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine nicht aus, will darüber öffentlich aber nicht spekulieren. "Wir werden genau schauen, was notwendig ist, um die Ukraine wirkungsvoll unterstützen zu können", sagt der CDU-Politiker der "Welt". "Und das, was notwendig ist, das werden wir dann auch tun." Konkret nach Taurus gefragt, sagt Frei: "Jede Waffe zu ihrer Zeit und entlang der jeweiligen militärischen Herausforderungen." (Quelle: Reuters)

12:10 Uhr | Selenskyj mit militärischen Ehren von Merz in Berlin empfangen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in Berlin angekommen. Bundeskanzler Friedrich Merz empfing Selenskyj mit militärischen Ehren. Die beiden Politiker gingen anschließend zu einem Gespräch ins Kanzleramt. Dabei soll es nach Angaben der Bundesregierung um die deutsche Unterstützung der Ukraine und einen möglichen Waffenstillstand mit Russland gehen. (Quelle: AFP)

10:55 Uhr | Lawrow nennt Bundeswehr-Aufrüstung "besorgniserregend"

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat sich angesichts der Pläne der Bundesregierung zur Aufrüstung der Bundeswehr besorgt gezeigt. Die Aussagen von Bundeskanzler Friedrich Merz, wonach "Deutschland, in seinen Worten, zur führenden Militärmacht in Europa werden will, sind sehr besorgniserregend", sagte Lawrow heute vor Journalisten in Moskau. Im vergangenen Jahrhundert sei Deutschland bereits zweimal die führende Militärmacht in Europa gewesen, erklärte Lawrow mit Bezug auf den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das habe viel Unglück mit sich gebracht.



Mitte Mai hatte Merz verkündet, die Bundeswehr "konventionell zur stärksten Armee Europas" machen zu wollen. Die Stärkung der deutschen Streitkräfte stehe für seine Regierung "an erster Stelle". Mit Blick auf Russland betonte der Bundeskanzler: "Wer ernsthaft glaubt, Russland gäbe sich mit einem Sieg über die Ukraine oder mit der Annexion von Teilen des Landes zufrieden, der irrt." (Quelle: AFP)

09:17 Uhr | Selenskyj: Russland plant Offensive bei Sumy

Russland zieht nach Angaben aus Kiew mehr als 50.000 Soldaten an der Front in der ukrainischen Region Sumy zusammen. Das sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag vor Journalisten laut einer am Mittwoch veröffentlichten Erklärung. Russland wolle "eine Offensive auf Sumy vorbereiten", fügte er hinzu. (Quelle: AFP)

09:10 Uhr | Medien: Ukrainische Drohnen treffen russische Drohnenfabriken

Bei einem großangelegten ukrainischen Drohnenangriff sind nach russischen Medienberichten zwei Drohnenfabriken im Moskauer Umland getroffen worden. Ein Ziel lag demnach in der Stadt Selenograd am nordwestlichen Rand der Hauptstadt, wie der Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin auf Telegram bestätigte. Es gebe nach ersten Informationen keine Verletzten und keine großen Schäden. Russische Telegramkanäle berichteten, dass auch eine Drohnenfabrik in der Stadt Dubna etwa 80 Kilometer nördlich von Moskau getroffen wurde. Das Verteidigungsministerium in Moskau teilte mit, in der Nacht seien 296 ukrainische Drohnen über russischem Gebiet abgefangen worden.



Die Militärangaben sind nicht unabhängig überprüfbar, die Zahl spricht aber für einen großen Angriff. (Quelle: dpa)

08:06 Uhr | Verletzte bei russischem Angriff auf Kirowohrad

Bei einem russischen Angriff auf die zentralukrainische Region Kirowohrad sind nach Angaben des dortigen Gouverneurs drei Menschen verletzt worden. Ein Industrieunternehmen in der Stadt Switlowodsk sei beschossen worden, teilt Andrij Raikowytsch auf Telegram mit. Ein Feuer sei ausgebrochen, das inzwischen eingedämmt sei. Bei dem Angriff seien zudem 76 Privathäuser und ein neunstöckiges Wohngebäude beschädigt worden. 1400 Einwohnerinnen und Einwohner seien ohne Strom gewesen. (Quelle: Reuters)

07:27 Uhr | Selenskyj am Mittag in Berlin erwartet