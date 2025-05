Ukraine-News Kanzleramtschef Frei findet Friedensgespräche ohne Waffenruhe sinnlos

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erwartet unterdessen eine Antwort aus Moskau auf den Vorschlag einer 30-tägigen Waffenruhe ab morgen und direkten Gespräche in der Türkei am Donnerstag. In seiner abendlichen Videobotschaft sagte Selenskyj: "Die ganze Welt spricht darüber, wir erwarten von Russland eine klare Antwort." Nachdem US-Präsident Donald Trump die Ukraine aufgefordert hatte, den von Russlands Präsident Wladimir Putin vorgeschlagenen Friedensgesprächen in der Türkei zuzustimmen, hatte Selenskyj erkärt. er sei zu einem persönlichen Treffen mit Putin bereit. Er werde am Donnerstag in der Türkei auf Putin warten.