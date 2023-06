Ukraine-News Tote bei russischen Luftangriffen

Bei russischen Luftangriffen ist ukrainischen Angaben zufolge unter anderem ein Wohnhaus in der südöstlichen Großstadt Krywyj Rih getroffen worden. "Es gibt Tote und Verwundete", schrieb der Militärgouverneur von Dnipropetrowsk auf Telegram. Zuvor hatte die örtliche Militärverwaltung von einem Einschlag in einem fünfstöckigen Gebäude berichtet.

Russland hat Kiew in der Nacht erneut aus der Luft angegriffen. Die ukrainischen Luftabwehrsysteme hätten alle auf die Hauptstadt gerichteten Raketen zerstört, sagten Militärbeamte. Es lägen noch keine Informationen über Opfer oder Schäden vor.

Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde ( IAEA ), Rafael Grossi, reist heute in die Ukraine. Nach Gesprächen in Kiew ist ein Besuch im Atomkraftwerk von Saporischschja geplant, wo Grossi sich nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms und darauf folgenden Überschwemmungen ein Bild von der Lage machen will.