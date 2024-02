06:55 Uhr | UN-Gericht entscheidet über Klage gegen Russland

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag entscheidet am Freitag darüber, ob er eine Klage der Ukraine gegen Russland annimmt. Kiew wirft Moskau vor, die Völkermord-Konvention missbraucht zu haben. Russland hatte den Überfall auf die Ukraine zunächst damit gerechtfertigt, dass ein Völkermord an Russen in der Ukraine verhindert werden müsse. Mit diesem falschen Vorwurf hat Russland nach Ansicht von Kiew die Konvention verletzt. Russland weist die Beschuldigungen zurück.

02:12 Uhr | IAEA-Chef besorgt wegen fehlenden Personals im AKW Saporischschja

Das Personal im ukrainischen Kernkraftwerk Saporischschja ist unter russischer Besatzung von etwa 11.500 auf 4.500 Mitarbeiter geschrumpft. Das teilte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, am Donnerstag vor seiner Reise in die Ukraine mit, wo er in der kommenden Woche auch erneut das frontnahe Kraftwerk besuchen will. Der niedrige Personalstand werde ein zentrales Thema in seinen Gesprächen mit den russischen Betreibern des Atomkraftwerks sein, kündigte Grossi in Wien an.



Der IAEA-Generaldirektor hatte vorige Woche im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen gewarnt, dass der Personalstand im AKW Saporischschja auf Dauer "nicht haltbar" sei. Das frontnahe Kraftwerk ist das größte AKW Europas. Es steht seit März 2022 unter russischer Besatzung.

00:05 Uhr | Selenskyj sieht neue EU-Wirtschaftshilfen als Signal an Washington und Moskau