Russland will die Verhandlungen mit der ukrainischen Delegation heute am Morgen um 10 Uhr Ortszeit in Istanbul beginnen. Das kündigte der russische Verhandlungsführer Wladimir Medinski laut der Nachrichtenagentur Interfax an. Die russische Seite sei bereit zu direkten bilateralen Gesprächen ohne Vorbedingungen, so Medinski weiter.