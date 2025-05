09:10 Uhr | Schäden durch ukrainische Drohnen

Bei den jüngsten nächtlichen ukrainischen Angriffen sind nach russischen Angaben 48 Kampfdrohnen abgeschossen worden, drei davon über Moskau. Der Betrieb am Flughafen Wnukowo musste zeitweise eingestellt werden. Zudem sind nach Angaben von Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin am Wernadski-Prospekt im Süden der russischen Hauptstadt Drohnentrümmer in ein Wohnhaus gestürzt. Videos zeigten eine beschädigte Fassade. Im Vorort Odinzowo sei zudem ein Fahrzeug durch herabgefallene Trümmer zerstört worden. Verletzte habe es hier aber nicht gegeben. (Quelle: dpa)

08:45 Uhr | Wadephul weist russischen Vorwurf zurück

Bundesaußenminister Johann Wadephul hat den russischen Vorwurf der Kriegstreiberei wegen deutscher Hilfszusagen an die Ukraine zurückgewiesen. Nach einem Gespräch mit seinem US-Kollegen Marco Rubio in Washington sagte der CDU-Politiker, wenn es jemanden gebe, der diesen Vorwurf nicht erheben dürfe, dann sei es Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Denn er und sein Regime führten tatsächlich einen völkerrechtswidrigen Krieg.

Bildrechte: IMAGO / SNA Gestern hatte Bundeskanzler Friedrich Merz dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj den gemeinsamen Bau weitreichender Raketen zugesagt.



In Washington warf Wadephul unterdessen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Interview mit dem US-Sender Fox News vor, zu einem Ende des Angriffskriegs gegen die Ukraine nicht bereit zu sein: "Alle sind für Verhandlungen" über eine einvernehmliche Lösung – nur Russland nicht. (Quelle: dpa)

08:23 Uhr | Todesopfer durch russische Angriffe

Russische Drohnenangriffe haben in der vergangenen Nacht in der Ukraine mindestens ein Todesopfer gefordert. In der Stadt Bilopilja in der grenznahen Region Sumy sei ein Zivilist getötet und eine Frau verletzt worden, teilte die Gebietsverwaltung mit. Demnach wurden dort Wohnhäuser zerstört und Infrastruktur-Einrichtungen beschädigt. In der ukrainischen Industrie-Region Dnipropetrowsk wurden nach Angaben der Behörden drei weitere Zivilisten verletzt. Auch hier seien mehrere Wohnhäuser zerstört und eine Solaranlage für die Energieversorgung beschädigt worden. (Quelle: dpa)

08:05 Uhr | Russland meldet weitere Eroberungen

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau hat über zwei weitere Eroberungen in der Ukraine berichtet. Demnach soll die Armee die Kontrolle über die Kleinstadt Kostjantyniwka in der Region Sumy im Nordosten der Ukraine übernommen und im Südosten des Landes das Dorf Zelene Pole in der Region Donezk eingenommen haben. Ein unabhängige Bestätigung dafür gab es zunächst nicht. Gestern hatte es Berichte über eine mögliche große russische Offensive in der Region Sumy gegeben, die auch die grenznahe ukrainische Großstadt Charkiw bedrohen könnte. (Quelle: CCTV)

06:12 Uhr | Kiew will Bedingungen vor Gesprächen sehen