In einem Büro des ukrainischen Armeechefs Waleryj Saluschnyj ist nach Angaben der Sicherheitsbehörden eine Abhörwanze entdeckt worden. Diese sei aber "nicht funktionsfähig" gewesen. Das Abhörgerät habe sich in einem Raum befunden, den Saluschnyj künftig hätte nutzen können. Der Fall soll nun untersucht werden. Über die Herkunft der Wanze wurden keine Angaben gemacht. Ukrainische und internationale Medien hatten zuletzt über wachsende Spannungen zwischen Saluschnyj und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj berichtet. Der Armeechef hatte kürzlich von einer "Pattsituation" im Krieg mit Russland gesprochen. Selenskyj wies diese Einschätzung zurück.

Eine in der Ukraine ansässige paramilitärische Gruppe hat sich zu einem Angriff auf die russische Region Belgorod bekannt. Die in Russland als terroristisch eingestufte Gruppe "Legion der Freiheit Russlands" gab an, einen Stützpunkt russischer Truppen in der Nähe des Dorfes Trebreno zerstört zu haben.



Der Gouverneur der Region Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, erklärte, dass ukrainische Streitkräfte Trebreno beschossen hätten. Zivilisten seien nicht verletzt, aber drei Häuser und Stromleitungen beschädigt worden.