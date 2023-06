Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine richtet nach Meinung von Präsident Wolodymyr Selenskyj inzwischen immer mehr Schaden in Russland selbst an. Inzwischen sei erkennbar, "dass der Krieg in seinen Heimathafen zurückkehrt", sagte Selenskyj in seiner allabendlichen Videobotschaft. Unklar blieb, ob er damit die wirtschaftlichen Probleme Russlands oder den kurzfristigen Aufstand der Wagner-Söldner vom Wochenende meinte. "Je länger die russische Aggression anhält, desto mehr Schaden richtet sie in Russland selbst an", sagte er.

Nach dem gescheiterten Aufstand der Söldnertruppe Wagner in Russland gibt es weiter keine Informationen darüber, wo ihr Chef Prigoschin sich aufhält. Er war zuletzt am Samstagabend in der südrussischen Stadt Rostow am Don gesehen worden. Die russische Führung in Moskau hatte mitgeteilt, Prigoschin dürfe nach Belarus ausreisen. Seine Söldnergruppe zieht offenbar planmäßig aus zwei russischen Regionen ab. In der Region Lipezk, 400 Kilometer südlich von Moskau, seien die Wagner-Kämpfer schon weg, teilte der örtliche Gouverneur mit. Weiter im Süden, in Woronesch, laufe der Rückzug noch.