Ukraine-News Russland meldet Abschuss von 35 Drohnen über mehreren Landesteilen

Russland hat nach eigenen Angaben 35 ukrainische Drohnen abgeschossen. Wie das Verteidigungsministerium in Moskau mitteilte, hat die russische Luftabwehr in der Nacht und am Sonntagmorgen 35 unbemannte Luftfahrzeuge in acht verschiedenen Regionen "abgefangen und zerstört", darunter vier über der Hauptstadt Moskau. Vorfälle gab es demnach auch in den Regionen Belgorod, Kaluga, Oriol, Rostow, Jaroslawl, Kursk und Krasnador.