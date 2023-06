Ukraine-News Russland setzt Wahlen in annektierten Gebieten an

14:40 Uhr | Selenskyj bittet Schweiz um Erlaubnis für Munitionslieferungen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Schweiz aufgefordert, die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial in die Ukraine zu erlauben. Er richtete dazu eine Videobotschaft an das Schweizer Parlament in Bern. Auf Grund enger Auslegung der Neutralität verbietet die Schweiz Ländern, die militärisches Material aus der Schweiz nutzen, es an Konfliktparteien auszuführen. Das gilt auch für die Ukraine und betrifft etwa Munition für den deutschen Flugabwehrpanzer Gepard.

13:33 Uhr | Ukraine: 100 Quadratkilometer zurückerobert

Die Ukraine hat nach Angaben eines Militärvertreters im Rahmen ihrer Gegenoffensive 100 Quadratkilometer zurückerobert. "Wir sind bereit weiterzukämpfen, um unser Land zu befreien – auch mit bloßen Händen", sagte Brigadegeneral Olexij Hromow. Zu Beginn der Offensive seien sieben Ortschaften in den Regionen Donezk und Saporischschja zurückerobert worden. Bei dem Ort Mala Tokmatschka in der Region Saporischschja sei das ukrainische Militär bis zu drei Kilometer vorgerückt und sieben Kilometer bei Welyka Nowosilka in Donezk.

12:33 Uhr | Russland setzt Wahlen in annektierten Gebieten an