Der russische Präsident Wladimir Putin ist in Nordkorea eingetroffen. Es ist sein erster Besuch in dem abgeschotteten Land seit 24 Jahren. Geplant ist, dass beide Länder ein Abkommen über eine strategische Partnerschaft unterzeichnen. Bereits vor seiner Ankunft hatte Putin Nordkorea für die Unterstützung im Ukraine-Krieg gedankt. Der Westen wirft Nordkorea vor, Waffen an Russland geliefert zu haben. Die Regierungen in Moskau und Pjöngjang weisen das zurück.