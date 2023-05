Der in Russland bekannte nationalistische Schriftsteller Sachar Prilepin ist der Nachrichtenagentur Tass zufolge bei einem Autobombenanschlag verletzt worden. Prilepin habe sich in der Stadt Nischni Nowgorod aufgehalten, meldet die staatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf Rettungsdienste.

Sowjetisches Ehrenmal im Treptower Park. Bildrechte: dpa

Das Verwaltungsgericht Berlin hat ein von der Polizei verhängtes temporäres Verbot ukrainischer Flaggen rund um drei sowjetische Ehrenmale in der Hauptstadt aufgehoben. Die von der Polizei verhängte Allgemeinverfügung, hatte das "Zeigen von Fahnen und Flaggen mit russischem oder ukrainischem Bezug" für die Jahrestage zum Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. und 9. Mai verboten. Die ukrainische Organisation Vitsche war per Eilantrag gegen das Verbot vorgegangen.