Ukraine-News Lawrow wirft Ukraine gefährliches Spiel um AKW Saporischschja vor

Ungarn lehnt das Vorhaben der EU-Kommission ab, der Ukraine weitere Finanzhilfen zur Verfügung zu stellen. Ministerpräsident Viktor Orban sagte am Rande des EU-Gipfels in Brüssel dem staatlichen Rundfunk, es sei "völlig lächerlich und absurd", dass Ungarn mehr Geld beisteuern solle, wo es doch selbst keinen Fördermittel aus dem EU-Wiederaufbaufonds erhalte. Orban betonte, es bestehe kaum eine Chance, dass die EU-Mitgliedstaaten den Finanzplänen der Kommission zustimmen würden. Er rechne mit einem "langen Streit".

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Forderung nach einer baldigen konkreten EU-Beitrittsperspektive für sein Land erneuert. Selenskyj sagte in einer Videoansprache am späten Donnerstagabend, die Ukraine habe Einfluss auf die Stärke Europas. Das sei ein Fakt. "Und dieses Jahr ist es an der Zeit, diesen und andere Fakten zu nutzen, um die Einheit in Europa zu stärken – angefangen beim Start von Verhandlungen über die EU-Mitgliedschaft der Ukraine."